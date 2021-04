Budget fédéral 2021-2022 : la réussite du plan de relance économique du gouvernement du Canada dépendra de sa rapidité d'action

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le budget présenté aujourd'hui par l'honorable Chrystia Freeland. Il s'agit du premier budget déposé par une femme à titre de ministre des Finances au Canada.

« La Chambre retrouve dans ce budget des initiatives essentielles au succès du mouvement Relançons MTL. Il comprend des mesures d'aide qui étaient fortement réclamées pour des secteurs stratégiques du Grand Montréal. L'aide de deux milliards de dollars pour l'aéronautique constitue un levier extrêmement puissant pour renforcer l'un des secteurs les plus structurants pour l'économie de la métropole. L'octroi d'un montant d'un milliard pour une stratégie destinée aux secteurs du tourisme et de la culture permettra de soutenir le redémarrage d'une multitude d'entreprises qui continuent d'être durement affectées par la crise. Ces mesures contribueront aussi au renforcement de l'économie des centres-villes en manque de clientèle. Nous saluons également les investissements visant la croissance de nos secteurs phares tels que l'intelligence artificielle, les sciences de la vie et les technologies de l'information », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le gouvernement a bien compris l'importance de soutenir les PME. L'annonce d'un investissement de 1,4 milliard de dollars destinée à soutenir le virage technologique de nos entreprises vient compléter les sommes annoncées par le gouvernement du Québec. Nous avions par ailleurs insisté sur l'importance d'assurer la prolongation des mesures d'aide pour les entreprises. Nous saluons la décision de la ministre de prolonger jusqu'en septembre la Subvention salariale d'urgence et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, ainsi que la création d'une nouvelle mesure pour soutenir les embauches jusqu'en novembre prochain. Il est clair que cette aide ciblera inévitablement les PME qui sont encore durement affectées et qui n'ont pas redémarré pleinement leurs activités », a ajouté Michel Leblanc.

« Ce budget comporte des sommes qui permettront le déploiement de grands projets structurants dans la métropole et favoriseront une relance verte. Il pose un premier geste en vue de concrétiser le projet de train à grande fréquence de VIA Rail, en annonçant un investissement de 491 millions de dollars sur six ans pour des travaux d'infrastructures ferroviaires. Nous prenons également note du signal très positif que lance ce budget quant au déploiement d'une zone d'innovation dans l'Est de Montréal et au redéploiement du secteur de l'autoroute Bonaventure », a poursuivi Michel Leblanc.

« La Chambre prend note de l'engagement du gouvernement de réduire le ratio déficit-PIB d'ici 2025. C'est une bonne nouvelle qui rassurera les marchés. Ce budget de relance était fort attendu. La Chambre invite tous les partis à travailler ensemble pour maintenir une stabilité politique au cours des prochains mois afin de permettre que les mesures contenues dans ce budget puissent être adoptées par le parlement et déployées rapidement. Il en va de l'intérêt supérieur de l'économie du Canada », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

