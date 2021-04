Budget du Canada - La Ville de Montréal salue un budget qui mise sur une relance verte et inclusive

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal salue le budget 2021-2022 du gouvernement du Canada, qui viendra concrètement soutenir la relance verte et inclusive qui s'amorce dans la métropole. Le budget, présenté par la ministre Chrystia Freeland, prévoit des investissements importants en transport collectif, en habitation, en développement économique, en tourisme et en culture, des secteurs qui contribueront directement à la relance de Montréal. La Ville de Montréal est également heureuse de constater que le budget reconnaisse son leadership en matière de résilience environnementale et de transition écologique par son appui au Plan Montréal 2030, qui permettra la mise en œuvre de son ambitieux Plan climat.

Le transport collectif est au cœur des investissements prévus dans le budget 2021-2022 du gouvernement du Canada. Le gouvernement vient confirmer à nouveau les 15 G$ qui sont ainsi réservés sur un horizon de 8 ans pour des projets de transport collectif à l'échelle du pays. Toutefois, nous devons mentionner notre déception, à l'instar d'autres grandes villes au pays, de ne voir aucune mesure d'aide aux municipalités et aux sociétés de transport pour remédier à la baisse d'achalandage dans le transport collectif en raison de la COVID-19. C'est un poids important imposé aux municipalités, qui n'ont pas d'options pour diversifier leurs revenus.

Soulignons toutefois l'annonce d'études sur un Train à grande fréquence (TGF) qui relierait Québec et Windsor, un projet que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, appuie et qui permettrait d'améliorer la mobilité des travailleurs et des touristes dans ce corridor clé, tout en soutenant la relance économique sobre en carbone. L'annonce récente de l'investissement de 500 M$ dans la gare du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau constitue également une bonne nouvelle pour la mobilité dans la métropole, son développement économique et son rayonnement.

La Ville de Montréal salue également l'intention du gouvernement du Canada de voir au réaménagement de l'autoroute Bonaventure.

« La Ville de Montréal a complètement transformé la portion de l'autoroute Bonaventure qui lui appartient, faisant naître un boulevard urbain beaucoup plus convivial et verdi. La volonté du gouvernement du Canada de collaborer avec nous pour le réaménagement de sa portion de l'autoroute est une excellente nouvelle et s'inscrit parfaitement dans notre vision d'une relance verte. Ce projet a le potentiel de transformer l'entrée de la Ville pour le bénéfice des Montréalaises, des Montréalais et des touristes et d'améliorer l'accès au fleuve Saint-Laurent », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Développement économique

Le budget du gouvernement du Canada prévoit de nombreuses mesures qui viendront soutenir le développement économique de la Ville de Montréal et sa relance. La métropole salue notamment l'investissement important de 250 M$ sur 3 ans dans l'aérospatial, un domaine phare de la région métropolitaine qui a été durement éprouvé par la pandémie. La Ville de Montréal est également heureuse de constater que des montants importants ont été réservés afin de soutenir un secteur stratégique de Montréal, l'intelligence artificielle, à hauteur de 443 M$ sur une période de 10 ans. Le budget contient également plusieurs mesures de soutien pour les PME canadiennes. Rappelons que 80 % du tissu économique de Montréal est composé de PME, et que leur survie post-pandémie et leur croissance font partie des priorités de la Ville.

« La relance de Montréal s'amorce et tous les partenaires de la Ville sont prêts à y participer. Bien que nous aurions aimé voir des mesures ciblées pour aider les centres-villes à se remettre de la crise que nous traversons, nous sommes très heureux de constater qu'un milliard de dollars ont été prévus par le gouvernement du Canada pour soutenir et relancer l'industrie du tourisme, l'hôtellerie et les festivals. Ces secteurs font partie de l'ADN de Montréal et seront intimement liés à sa relance, c'est pourquoi nous nous réjouissons de l'appui que le gouvernement leur donne », a souligné la mairesse Valérie Plante.

Habitation

L'habitation sera l'une des clés de la relance verte et inclusive de la Ville de Montréal et c'est avec satisfaction qu'elle a accueilli les importants efforts faits par le gouvernement du Canada en la matière. Ainsi, des sommes importantes sont réservées pour la création de nouvelles unités de logements communautaires et abordables, et des mesures de contrôle de la bulle immobilière sont annoncées et aideront les familles et premiers acquéreurs à la recherche d'une propriété abordable. La Ville va prendre le temps d'étudier en détail les mécanismes proposés par le gouvernement fédéral.

« Les besoins en habitation sont grands à Montréal et les sommes prévues par le gouvernement du Canada nous permettront d'améliorer l'accès à des logements sociaux et abordables pour la population montréalaise. Cet automne, 1 G$ ont été débloqués par le gouvernement du Canada, dont 58 M$ ont été directement transférés à Montréal. Quelque 240 logements communautaires seront construits au courant de 2021 grâce à ce financement. Cette fois, ce sont 1,5 G$ qui sont prévus par le gouvernement du Canada. Nous ne savons pas encore la part qui reviendra à Montréal, mais une chose est sûre, nous avons déjà des projets de logements sociaux et abordables sur la table qui pourront en profiter », a affirmé la mairesse Valérie Plante.

Première historique

« En terminant, je tiens à souligner la page d'histoire qui s'est tournée aujourd'hui alors que pour la première fois de l'histoire du Canada, une femme ministre des Finances a présenté un budget fédéral. Mme Freeland a fracassé un plafond de verre en devenant la première ministre des Finances du pays et sa présentation du Budget 2021-2022 aura de quoi inspirer de nombreuses filles et femmes », a conclu la mairesse Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif