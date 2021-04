Budget 2021-2022 - L'APCHQ réagit positivement au budget Freeland

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du budget de la ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a tenu à saluer l'annonce du gouvernement fédéral qui mise sur la rénovation écoénergétique des habitations canadiennes comme élément nécessaire de la reprise économique, d'autant plus que l'Association recommande depuis plusieurs années d'investir, entre autres, dans des mesures efficaces visant à soutenir la rénovation écoresponsable pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

« Nous accueillons positivement le signal envoyé par le gouvernement voulant que le secteur de l'habitation ait un rôle clé à jouer dans la relance de l'activité économique et de la lutte aux changements climatiques au Canada. Avec l'initiative Maisons plus écologiques, et maintenant avec des prêts sans intérêt pour des rénovations améliorant l'efficacité énergétique pouvant atteindre jusqu'à 40 000 $, le gouvernement fédéral a choisi de stimuler les programmes d'efficacité énergétique qui, comme nous le savons, ont un impact significatif auprès des Québécois et permettent au secteur de l'habitation d'apporter sa contribution aux objectifs de réduction des GES », commente François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

Une mesure nécessaire et complémentaire

Dans le contexte actuel, l'APCHQ croit qu'il est important que tous les secteurs participent à la reprise économique. L'Association note que la mesure fédérale Maisons plus écologiques s'adresse au secteur privé résidentiel, ce qui apporte un complément aux mesures provinciales tournées vers la construction d'immeubles et les grands projets publics.

« Les derniers mois ont été marqués par un fort volume de reventes, un élément précurseur de nombreux projets de rénovation pour les prochaines années. Dans ce contexte économique particulier, l'APCHQ considère qu'il était important de ne pas rater l'opportunité écoénergétique alors que les projets de rénovation tendent à se matérialiser. C'est l'occasion d'isoler et de changer les fenêtres au lieu de dépenser l'ensemble du budget sur des éléments utiles, mais sans apport écoénergétique », soutient François Bernier.

Un pas de plus vers une politique durable en matière d'efficacité énergétique?

Alors que le parc immobilier québécois est vieillissant et a de grands besoins d'entretien, l'APCHQ considère que le défi en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, et surtout ceux du parc de logements locatifs, représente un enjeu majeur à envisager à long terme. Les prêts offerts au secteur locatif seront un levier très intéressant pour passer à l'action.

Un bouquet de mesures incitatives

Afin d'amplifier davantage l'effet incitatif des mesures en matière d'efficacité énergétique auprès des consommateurs, l'APCHQ s'attend à ce que les mesures fédérales Maisons plus écologiques et les mesures provinciales Rénoclimat puissent être cumulables.

« Des mesures incitatives conséquentes peuvent faire une réelle différence pour les consommateurs. Avec RénoVert par exemple, le quart des consommateurs avaient signifié qu'ils n'auraient pas dépensé autant ou aussi vite pour améliorer l'efficacité énergétique si l'aide n'avait pas été au rendez-vous », indique François Bernier.

À l'aube des élections municipales, l'APCHQ souhaite que les municipalités aillent également dans la même direction en bonifiant ces mesures par des programmes locaux visant la rénovation écoénergétique des bâtiments.

Autres mesures importantes du budget

Un financement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour l'Initiative pour la création rapide de logements afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens vulnérables en leur fournissant un logement abordable adéquat sans tarder. Au moins 25 % de ces fonds seront consacrés à des projets de logements pour les femmes. Dans l'ensemble, ce nouveau financement permettra d'ajouter un minimum de 4 500 nouvelles unités abordables à l'offre de logements du Canada , en plus des 4 700 unités déjà financées grâce à l' Énoncé économique de l'automne de 2020 dans le cadre d'un investissement de 1 milliard de dollars.

, en plus des 4 700 unités déjà financées grâce à l' dans le cadre d'un investissement de 1 milliard de dollars. Un financement de 600 millions de dollars sur sept ans pour renouveler et élargir le Fonds d'innovation pour le logement abordable. À ce jour, ce programme a permis d'engager des fonds pour appuyer la création de plus de 17 600 unités, dont plus de 16 300 unités d'habitation abordables et unités pour les personnes ayant des difficultés d'accessibilité. Ce nouveau financement appuiera la création de jusqu'à 12 700 unités supplémentaires.

Un financement de 315,4 millions de dollars sur sept ans par l'intermédiaire de l'Allocation canadienne pour le logement pour accroître le soutien financier direct aux femmes à faible revenu fuyant la violence et leurs enfants afin de les aider à payer leur loyer.

Un financement de 118,2 millions de dollars sur sept ans dans le cadre de l'Initiative fédérale de logement communautaire pour appuyer les fournisseurs de logements communautaires qui offrent des logements à long terme à un grand nombre de personnes plus vulnérables.

Le budget de 2021 propose d'avancer et de réaffecter un financement de 1,3 milliard de dollars, selon la comptabilité de caisse, annoncé antérieurement et comprenant ce qui suit :

Un financement de 750 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, que nous proposons d'affecter en 2021- 2022 et 2022-2023. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 nouvelles unités et de réparer 13 700 unités.

2022-2023. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 nouvelles unités et de réparer 13 700 unités. Un financement de 250 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, qui sera consacré à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en refuge pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement ciblé est réaffecté pour s'assurer que le gouvernement respecte ses engagements et qu'il renforce ses efforts visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

