Budapest Stock Exchange Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Budapest Stock Exchange Registered hat am 08.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 274.00 HUF. Im Vorjahresviertel waren 252.00 HUF je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Budapest Stock Exchange Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.35 Milliarden HUF. Im Vorjahresviertel waren 1.20 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch