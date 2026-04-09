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09.04.2026 13:14:29

Buckle Reports Higher Comparable Sales, Net Sales For Five-Week Period

The Buckle
42.09 CHF 0.65%
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(RTTNews) - The Buckle, Inc. (BKE), a specialty retailer, on Thursday reported higher comparable sales for the five-week period ended April 4, 2026, along with an increase in net sales.

Comparable store net sales increased 7% from the year-ago period.

Net sales rose 8.2% to $118 million from $109.1 million.

On a year-to-date basis, comparable store net sales increased 7.4% year on year, while net sales climbed 8.5% to $202.5 million.

The company also said Scott A. Werth has been appointed Senior Vice President of Stores, effective March 31, 2026.

Buckle shares closed at $53.76 on Wednesday, up 4.8

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Short 13’861.51 13.80 SB1BHU
Short 14’381.15 8.89 SBNBKU
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Long 12’218.78 13.66 S0FBUU
Long 11’707.88 8.98 BH8SXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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