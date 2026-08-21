The Buckle Aktie 914905 / US1184401065
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21.08.2026 13:14:09
Buckle Inc. Reports Decline In Q2 Profit
(RTTNews) - Buckle Inc. (BKE) revealed earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $44.41 million, or $0.87 per share. This compares with $45.01 million, or $0.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $319.82 million from $305.74 million last year.
Buckle Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.41 Mln. vs. $45.01 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $0.89 last year. -Revenue: $319.82 Mln vs. $305.74 Mln last year.
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