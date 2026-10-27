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27.10.2026 06:54:37
Bucher-VR schlägt Schindler-Manager Patrick Hess zur Wahl vor
Niederweningen (awp) - Bucher Industries will den Schindler-Manager Patrick Hess in den Verwaltungsrat holen. Der Schweizer solle an der nächsten Generalversammlung vom 21. April 2027 ins Aufsichtsgremium gewählt werden, teilte der Industriekonzern am Dienstag in einem Communiqué mit.
Hess ist seit 2025 Mitglied der Konzernleitung von Schindler. Beim Lift- und Rolltreppenhersteller verantwortet er das Zentral-, Nord- und Ost-Europageschäft, wie es weiter hiess.
jb/uh
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