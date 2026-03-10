Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
10.03.2026 06:45:13
Bucher schliesst Aktienrückkaufprogramm ab
|
Bucher Industries AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Bucher Industries hat das am 5. Mai 2025 gestartete öffentliche Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 410‘000 Namensaktien per 9. März 2026 abgeschlossen.
Seit dem 5. Mai 2025 hat Bucher Industries 410'000 Aktien für insgesamt CHF 155 Millionen auf einer separaten Handelslinie zum Zweck der Kapitalherabsetzung zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug CHF 378.90.
Der Verwaltungsrat beabsichtigt, an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2026 den Antrag zu stellen, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend herabzusetzen.
Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf bucherindustries.com verfügbar.
