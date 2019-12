Bucher Municipal übernimmt französische Eurovoirie

Niederweningen (awp) - Der Industriekonzern Bucher weitet das Geschäft mit Kommunalfahrzeugen in Frankreich aus. Die Division Bucher Municipal übernimmt den französischen Vertreiber von Kommunalfahrzeugen Eurovoirie SAS zu 100 Prozent.

Eurovoirie ist eine Tochtergesellschaft der Terberg RosRoca Group Ltd und erzielte 2018 mit 75 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Unternehmen vertreibt Kommunalfahrzeuge auf dem französischen Markt und bietet mit einem Servicestandort, mobilen Technikern und einem Netz von Servicepartnern in ganz Frankreich After-Sales-Services an.

Mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielt Eurovoirie mit Fahrzeugen mit Fahrzeugen und Ausrüstung von Bucher Municipal. Um die Kontinuität zu gewähren, werde das aktuelle Management das Unternehmen weiterführen, heisst es.

cf/uh