Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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09.09.2026 12:13:00
Buchbar, aber offen: Lufthansa plant Bremen-Frankfurt-Rückkehr für 2027
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Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
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07.09.26
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07.09.26
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04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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04.09.26
|Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall (AWP)
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04.09.26
|Harald Gloy führt künftig Lufthansa Technik - Aktie positiv (Dow Jones)
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Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.