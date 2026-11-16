BTS Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BTS Group hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 THB erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.18 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5.71 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch