BTS Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BTS Group präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BTS Group 0.010 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.18 Milliarden THB – ein Plus von 8.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BTS Group 5.71 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch