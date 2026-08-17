BTS Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BTS Group hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 THB gegenüber -0.010 THB im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.02 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.72 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch