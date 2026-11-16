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16.11.2026 06:37:00
BTS Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
BTS Group hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.71 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.18 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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