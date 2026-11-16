BTS Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BTS Group hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BTS Group 0.020 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 176.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch