BTS Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BTS Group präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

BTS Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 THB je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.02 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5.72 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch