BTS Group A B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BTS Group A B hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2.03 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat BTS Group A B mit einem Umsatz von insgesamt 767.4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 720.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch