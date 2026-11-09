BTS Group A B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BTS Group A B hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.12 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.690 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 716.0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BTS Group A B 625.7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch