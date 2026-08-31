BTG Hotels (Group): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BTG Hotels (Group) gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.24 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BTG Hotels (Group) 0.230 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.80 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.90 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch