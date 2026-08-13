BTCS Spolka Akcyjna Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BTCS Spolka Akcyjna Bearer äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.01 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0.150 PLN je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BTCS Spolka Akcyjna Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 210.0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 0.4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch