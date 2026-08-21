|
21.08.2026 06:37:00
BTCS legte Quartalsergebnis vor
BTCS hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
BTCS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 2.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BTCS 2.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.