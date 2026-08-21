BTCS legte Quartalsergebnis vor

BTCS hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

BTCS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BTCS 2.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch