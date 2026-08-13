BTB Real Estate Investment Trust Trust Units gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BTB Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 CAD, nach 0.070 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch