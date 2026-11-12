BTB Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BTB Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.12 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.110 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat BTB Real Estate Investment Trust Trust Units 31.5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32.9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch