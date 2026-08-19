BT Brands verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BT Brands hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BT Brands ein EPS von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BT Brands in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch