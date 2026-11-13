BSR Real Estate Investment Trust Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BSR Real Estate Investment Trust Registered liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BSR Real Estate Investment Trust Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.21 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.5 Millionen CAD – eine Minderung von 24.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 45.6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch