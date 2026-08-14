BSR Real Estate Investment Trust Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BSR Real Estate Investment Trust Registered veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 CAD gegenüber -0.710 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 46.7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch