BSP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BSP stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 68.64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BSP 18.12 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat BSP mit einem Umsatz von insgesamt 3.40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch