BSP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BSP äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 19.44 JPY gegenüber 28.92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3.06 Milliarden JPY gegenüber 2.94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch