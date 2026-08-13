BSL präsentierte Quartalsergebnisse

BSL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.67 INR. Im Vorjahresviertel hatte BSL 0.450 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BSL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch