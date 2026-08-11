BSEL Infrastructure Realty: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BSEL Infrastructure Realty hat am 08.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 INR gegenüber 0.020 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 10.2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch