Brunei Shell Petroleum opte pour le logiciel d'approvisionnement unifié SMART By GEP®

- La grande entreprise du pétrole et du gaz choisit le logiciel d'approvisionnement unifié de GEP

CLARK, New Jersey, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, GEP, fournisseur leader de solutions d'approvisionnement et de chaîne logistique pour des entreprises du FTSE 250, du Fortune 500 et du Global 2000 du monde entier, a annoncé que Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) avait attribué un marché pour SMART by GEP®, la principale plateforme logicielle d'approvisionnement du secteur.

Avec son siège à Brunei, BSP est la toute dernière organisation à la pointe du marché à opter pour SMART by GEP.

BSP utilisera la plateforme logicielle d'approvisionnement unifié SMART by GEP pour gérer intégralement le source-to-pay dans toutes ses opérations de filiale. Il s'agira notamment de toute une série de fonctions, comme l'analyse des dépenses, le suivi des économies, l'approvisionnement, la gestion des contrats et des fournisseurs, les achats et le traitement des factures.

SMART by GEP offre une fonctionnalité source-to-pay complète dans une plateforme conviviale unique, y compris avec l'analyse des dépenses, l'approvisionnement, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs, le procure-to-pay, la gestion des projets d'économies et le suivi des économies, la facturation et d'autres fonctionnalités apparentées. La plateforme S2P primée est native pour les technologies tactiles et mobiles, ce qui permet aux utilisateurs de travailler partout, à tout moment et sur tout dispositif.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises mondiales à fonctionner de façon plus efficace et concrète, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle des actionnaires.

Des idées novatrices, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets, et des personnes intelligentes et passionnées – voilà comment GEP crée et fournit des solutions commerciales unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans précédent.

Désignée « leader » dans les Magic Quadrants de Gartner, lauréat du prix du meilleur logiciel d'approvisionnement et du meilleur fournisseur P2P aux World Procurement Awards, de la meilleure entreprise de conseil en approvisionnement aux CIPS Supply Management Awards, et du meilleur fournisseur aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement des éloges en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement direct et indirect source-to-pay de la part de Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters et CPO Rising.

GEP est également classée leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 21 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basée à Clark dans le New Jersey, aide les entreprises du monde entier à réaliser leurs objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plateforme source-to-pay unifiée basée sur le cloud, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

