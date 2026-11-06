Bruker legte Quartalsergebnis vor

Bruker hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bruker -0.410 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.57 Prozent auf 874.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 860.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch