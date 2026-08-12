BRT Realty Trus präsentierte Quartalsergebnisse

BRT Realty Trus hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch