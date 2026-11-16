BRQ Solucoes em Informatica SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BRQ Solucoes em Informatica SA präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.12 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.170 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.2 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 152.9 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch