BRP Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BRP Group A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

BRP Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.44 Prozent auf 480.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch