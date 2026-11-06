Brownies Marine Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brownies Marine Group stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Brownies Marine Group im vergangenen Quartal 2.6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brownies Marine Group 2.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch