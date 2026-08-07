Brownies Marine Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Brownies Marine Group hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21.83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch