Brown Shoe Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brown Shoe Company stellte am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.200 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Brown Shoe Company 695.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 658.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch