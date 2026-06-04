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04.06.2026 23:47:05

Brown-Forman Corp. Q4 Income Falls

(RTTNews) - Brown-Forman Corp. (BFA) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $54 million, or $0.12 per share. This compares with $146 million, or $0.31 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $912 million from $894 million last year.

Brown-Forman Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $54 Mln. vs. $146 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.31 last year. -Revenue: $912 Mln vs. $894 Mln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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Long 12’558.16 13.91 SW7BAU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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