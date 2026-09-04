Brown-Forman B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brown-Forman B hat sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 914.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 925.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch