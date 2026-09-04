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04.09.2026 06:37:00
Brown-Forman A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Brown-Forman A lud am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brown-Forman A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.360 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 914.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 925.0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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