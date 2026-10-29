Brown Brown: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Brown Brown hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.67 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.680 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Brown Brown im vergangenen Quartal 1.73 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brown Brown 1.61 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch