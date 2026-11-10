BROTHER INDUSTRIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BROTHER INDUSTRIES lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.890 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BROTHER INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch