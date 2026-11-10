BROTHER INDUSTRIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BROTHER INDUSTRIES hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 87.75 JPY gegenüber 65.32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat BROTHER INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 248.82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch