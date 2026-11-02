Bros Eastern: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bros Eastern hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 CNY, nach 0.110 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Bros Eastern mit einem Umsatz von insgesamt 2.02 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5.49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch