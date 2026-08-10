Bros Eastern: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bros Eastern hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.92 Prozent auf 2.29 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch