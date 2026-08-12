brooqLy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

brooqLy hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch