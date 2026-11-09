Brooks Laboratories: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Brooks Laboratories hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 22.95 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.71 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch