Brooks Automation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Brooks Automation lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1.150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143.9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 161.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch