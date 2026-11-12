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12.11.2026 06:37:00
Brooks Automation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brooks Automation lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0.16 USD gegenüber 1.11 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brooks Automation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 167.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 159.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3.700 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Brooks Automation ein Ergebnis je Aktie von -1.220 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 621.70 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Brooks Automation 593.82 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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